Propositi per il nuovo anno, 6 donne su 10 vorrebbero la pancia piatta di Bar Rafaeli

Recuperare la migliore forma fisica è il principale obiettivo per il 2017 per il 75% delle donne, con una particolare attenzione alla “battaglia” nei confronti della cellulite.

Per il 58% di loro, il proposito numero uno è l’avere un fondo schiena tonico e perfetto alla Shakira, con cui riuscire a tornare ad indossare abiti attillati, abbandonati da anni nell’armadio. A seguire sono invece coloro che non possono resistere dal desiderare di avere la pancia piatta come Bar Rafaeli (57%), in vista della prossima prova bikini, e l’interno cosce levigato di Gisele Bundchen (55%), seguito dalle braccia toniche come Maria Sharapova (49%), i polpacci affusolati alla Julia Roberts (43%) e le ginocchia ben tornite (38%) alla Emma Stone, per una volta da non nascondere con gonne lunghe e pantaloni.

È quanto emerge da uno studio condotto da Esthelogue, su circa 1800 italiane di età compresa tra i 18 e i 65 anni, attraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community dedicate, oltre che su 70 testate internazionali, per scoprire quali sono i buoni propositi delle italiane legati alla cura del proprio corpo.

In cima ai buoni propositi, per 6 donne su 10 (58%) spicca il rassodamento a glutei, seguito da addome (57%), interno coscia (55%). Per il 49% delle donne, un aiuto può arrivare direttamente dalla tecnologia, vista come un alleato con cui recuperare le curve giuste attraverso trattamenti mirati ed efficaci.

Ad essere più sensibili sono soprattutto le over 35 (48%), seguite dalla fascia che va dai 25 ai 30 (43%). Un’esigua minoranza è invece rappresentata dalle ragazze dai 18 ai 24 anni (9%) che, seppur ancora giovani, dimostrano di prestare una particolare attenzione al loro corpo.