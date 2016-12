Ricerca, creata la prima cellula staminale sintetica

Un gruppo di ricerca della North Carolina State University è riuscita a sintetizzare la prima cellula staminale.

L’esito del loro lavoro, descritto in un articolo su Nature Communications, permetterà di ottenere cellule staminali con gli stessi benefici di quelle disponibili in natura, eliminando i rischi di rigetto immunitario e sviluppo di tumori.

La prima staminale ottenuta è una cellula cardiaca, ma la tecnica messa a punto potrà permettere di ottenere staminali artificiali per altri organi e tessuti.

Le sperimentazioni sulla cellula staminale cardiaca artificiale sono state effettuate sia in vitro che sui topi. In quest’ultimo caso, permettendo di riparare cellule danneggiate in cavie che erano state colpite da infarto del miocardio.