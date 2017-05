Roma, Monchi: “Totti si ritirerà a fine stagione”

Quella che sta per concludersi, sarà l’ultima stagione di Francesco Totti da giocatore della Roma. Lo ha annunciato oggi il nuovo direttore sportivo del club, Monchi, che si è presentato a Trigoria. Il futuro di Totti sarà ancora nella Roma, ma nelle vesti di dirigente. “Io chiedo che lui rimanga qui con me, perché Totti è la Roma e voglio imparare cos’è”, ha detto Monchi.

Sarà invece offerto il rinnovo del contratto a Daniele De Rossi, negli ultimi giorni accostato all’Inter. “Noi e lui vogliamo continuare insieme, dovremmo essere imbranati per non continuare qui – ha spiegato il ds – Ho parlato con lui, è un grande giocatore e un ottimo ragazzo”.

Nelle prossime settimane sarà scelto il nome dell’allenatore della Roma. Spalletti, in scadenza di contratto, è tra i candidati alla panchina dell’Inter. Monchi ha però detto di volere provare a convincere il tecnico toscano a prolungare la sua esperienza alla guida della squadra. “Voglio raccontare una storia, un segreto – ha commentato – La prima volta che ho ricevuto la chiamata per venire alla Roma, la notte pensando ai pro e ai contro, l’unico problema era lasciare Siviglia, la mia casa. I pro invece erano molti, però uno è Luciano Spalletti. Per me è un tecnico molto importante, però è evidente che non possiamo distrarci nemmeno un secondo. Ora bisogna giocare contro Juve, Chievo e Genoa. Rimane la speranza, che Spalletti rimanga perché è una cosa che mi ha attratto per venire qui”.