Safer Internet Day, i millenial italiani sono poco attenti alla privacy

Il 55% dei millenial italiani ha utilizzato la stessa password per alcuni o per la maggior parte dei propri account, il 19% ha usato la parola “password” o una serie di numeri in sequenza come password d’accesso.

E’ quanto emerge da un sondaggio commissionato da Google a YouGov, in occasione del Safer Internet Day, per sottolineare l’importanza di un comportamento sicuro online

“Le password – ricorda il motore di ricerca – sono il primo strumento di difesa contro i crimini informatici. È bene usare una password diversa per ogni account come l’email o l’online banking. Più lunga è la password, più è difficile da indovinare”.

Problemi a ricordarle tutte? Un metodo, suggerisce Google, può essere quello di pensare a una frase che sapete solo voi e adattarla al sito web per ricordarla più facilmente.

Google, insieme ad Altroconsumo e alla Polizia Postale, ha percorso oltre 2500 chilometri visitando cinque città italiane con il tour “Vivi Internet al Sicuro – Il Minuto della prevenzione digitale”, una campagna di sensibilizzazione sui temi della sicurezza online.