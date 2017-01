Saldi online, è corsa al prezzo più basso in Liguria, Piemonte e Lombardia

Le regioni maggiormente interessate ai saldi invernali, per gli acquisti online, sono Liguria, Piemonte e Lombardia. Seguite da Basilicata e Abruzzo.

A scattare la fotografia, regione per regione, è Idealo, comparatore di prezzi per il segmento del commercio elettronico.

La ricerca ha preso in considerazione quattro parametri principali. Il primo fa riferimento ai dati di Google Trends sulle ricerche effettuate con le parole “Saldi 2017”, nel periodo che va dal primo al 13 gennaio.

Secondo questo primo parametro, il podio delle regioni italiane più attente al tema dei saldi vede al primo posto la Liguria, seguita da Piemonte e Lombardia. Fanalino di coda della classifica la Sicilia. L’analisi rivela poi numeri particolarmente alti per due regioni del centro Italia, Toscana e Lazio.

Il secondo dato analizzato utilizza la stessa metodologia, ovvero l’analisi dei Google Trends, ma cambia la chiave di ricerca: “Miglior prezzo”. In testa c’è di nuovo la Liguria, questa volta a pari merito con la Basilicata, seguite immediatamente da Piemonte e Abruzzo. I meno interessati alla ricerca del miglior prezzo sono al Nord, tra Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, e in Sicilia .

Qual è l’andamento dell’e-commerce in queste regioni? Secondo i dati di Eurostat, usati come terzo parametro, emerge un quadro che divide l’Italia letteralmente in due: gli e-consumer italiani si concentrano al Nord (Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige al primo posto, con il 39%, seguite da Lombardia con il 38% e Veneto con il 37%), e diminuiscono man mano che si scende verso Sud (in fondo alla classifica troviamo Sicilia con il 17%, la Calabria con il 15% e la Campania con solo il 14%).

Il quarto e ultimo parametro riguarda il Pil pro capite, che potrebbe essere considerato come chiave di lettura per comprendere il livello di benessere economico degli abitanti di una certa Regione e quindi la loro ipotetica capacità di acquisto. I dati Istat su base regionale, che Idealo riporta, offrono un quadro piuttosto prevedibile, con le regioni del Nord ai primi posti (Valle d’Aosta e Trentino Alto Adice in testa) e quelle del Sud in fondo (ultima è la Calabria).