Salute. Il “mal di pancia” in età pediatrica, vademecum del Bambino Gesù

E’ tra i disturbi più segnalati dai bambini: si tratta del mal di pancia. L’argomento è al centro del numero di febbraio di “A scuola di salute”, il magazine digitale mensile a cura dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Nella pubblicazione sono presenti guide e approfondimenti sui numerosi tipi di mal di pancia nei bambini, un articolo sul colon irritabile e un focus sulle relative componenti psicologiche. Un’attenzione particolare è stata prestata all’età nella quale si accusano i disturbi. Il bambino, rispetto ai lattanti, può aiutare di più a descrivere, localizzare la zona del dolore. Il medico sarà così in grado di formulare un’ipotesi diagnostica e richiedere esami specifici. Presente un ‘focus’ sui segnali allarmanti del mal di pancia: dolore in un punto ben preciso, dolore acuto e continuo che causa il risveglio notturno, febbre, diarrea, vomito accompagnato da dolore o infiammazione rettale o intorno all’ano e sangue nelle feci.

Il mal di pancia in età pediatrica, tuttavia, può anche essere causato da un dolore psichico che si è trasformato in fisico. Ad esempio per via di un disagio emotivo che il bambino non sa esprimere a parole. Sotto l’aspetto psicologico possono osservarsi nei bambini con il Dar (dolore addominale ricorrente) la presenza di stati emotivi quali rabbia, gelosia, oppure ansia di separazione.