Salute, pazienti curati meglio se il medico è donna

I medici donna sono più bravi. Con loro, i pazienti guariscono meglio, hanno un minor rischio di morte a 30 giorni dal ricovero e un minor rischio di un secondo ricovero.

A dirlo è uno studio di Yusuke Tsugawa, della Harvard T. H. Chan School of Public Health, Boston, pubblicato sulla rivista JAMA Internal Medicine.

Il primato delle donne col camice, sui colleghi maschi, è stato assegnato in base all’analisi dei dati relativi a oltre 1,8 milioni di ricoveri e oltre 1,2 milioni di secondi ricoveri successivi.

Lo studio suggerisce che vi siano differenze importanti nel modo di curare di medici donna e uomini, con implicazioni cliniche altrettanto importanti e differenti esiti per i pazienti.