San Valentino, gli italiani vendono online i regali degli ex

A San Valentino, gli innamorati si scambieranno un dono per rinnovare la loro promessa d’amore. Ma che fine fanno i regali ricevuti negli anni passati, da partner diventati “ex”?

Sempre più italiani li vendono online, con un vero e proprio boom nei giorni che precedono e seguono San Valentino, spiega il portale subito.it.

Negli annunci, rivelatori delle storie degli oggetti, oltre che delle loro caratteristiche, le più colorite ed emotive sono le ragazze, che si sbizzarriscono in frasi in cui più che l’oggetto in vendita si descrive il perché della vendita. I ragazzi sono invece più riservati e sbrigativi, non rilasciando informazioni al compratore curioso.

Ecco alcune delle più bizzarre descrizioni raccolte dal sito web: “X-Box che il mio ex mi ha lasciato in casa”, “anello che mi aveva regalato e che non voglio più avere al dito”, “il bellissimo cane che avevamo preso insieme”, “la piastra di lei usata solo due volte che è rimasta nel mio bagno”, “le sue scarpe da tennis a prezzo stracciato perché non le voglio più vedere”.