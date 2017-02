San Valentino, in Toscana gli innamorati più fedeli

San Valentino si avvicina, e gli italiani sono alle prese con il dono da fare al proprio amato o alla propria amata.

Ma come si comportano realmente gli italiani in amore? Groupon ha condotto un divertente sondaggio sul tema per capire fino a dove si potrebbero spingere gli italiani quando sono davvero innamorati.

In generale risulta che l’amicizia è sacra, ma un italiano quattro, per conquistare la donna o l’uomo dei proprio sogni, sarebbe disposto a mettere da parte gli amici, a mettere zizzania nella coppia e a screditare senza pietà i pretendenti. C’è però una grossa fetta di persone (30%) che invece preferisce giocare pulito e stupire il partner con un regalo folle a dichiararsi in modo plateale, correndo il rischio della figuraccia (23,5%).

In particolare, la classifica delle regioni più “scorrette” è capitanata dal Veneto, dove il 45% è pronto a mandare al diavolo le amicizie più storiche e a fare i peggiori sgambetti per apparire migliori dell’attuale partner, seguito da Emilia-Romagna (23,5%) e Campania (18%). Tra le regioni più leali invece Toscana, con solo il 7% dei toscani che giocano sporco in amore, e il Lazio (13%).

E per chi il triangolo no, non l’aveva considerato? Il 56% degli utenti Groupon si dimostra leale nei confronti degli amici: se dovesse capitare loro di innamorarsi della dolce metà del proprio migliore amico, lascerebbe perdere e metterebbe l’amicizia al primo posto. Un 14% ne parlerebbe sinceramente con l’amico e cercherebbe di trovare insieme una soluzione. Ma c’è un buon 30% di italiani che, di fronte alla scelta, calpesterebbe anni di amicizia pur di ottenere ciò che desidera oppure non avrebbe problemi a dichiararsi e lascerebbe a lui o lei la scelta.

Il sondaggio Groupon indaga poi il più scottante degli argomenti: il tradimento. Sei italiani su dieci non hanno dubbi: il tradimento non esiste, piuttosto lasciano il partner, ma non lo tradiranno mai e non vorrebbero essere mai traditi. Ma c’è anche un 15% chee invece risponde dicendo che il tradimento è possibile, ma solo se sono loro i traditori e non i traditi. Il 14% non è cosi chiuso e dichiara che sarebbe disposto a perdonare, ma solo se si tratta di un piccolo momento di smarrimento. C’è poi chi è di mentalità super open e ritiene che il tradimento possa riattivare un po’ di brio nella coppia (solo il 3%).

Alla domanda “quale sarebbe il tuo peggior San Valentino”, il 47% degli utenti risponde trovarsi a cena con di fianco l’ex del compagno, seguito dal 25% che invece non vorrebbe incontrare al ristorante il proprio ex. C’è poi un 17% che vive San Valentino come un incubo e non vorrebbe proprio festeggiarlo, e un 10% che vive con lo spauracchio che possa arrivare nel giorno di San Valentino una proposta di matrimonio.

Nonostante tutte queste premesse, il 91% degli italiani comprerà un regalo per San Valentino per il proprio partner e spenderà una media di 126 euro per festeggiare insieme alla propria dolce metà, anche se lo sforzo e l’importanza attribuiti al giorno di San Valentino cala con il passare degli anni vissuti insieme.

In generale, sono soprattutto le esperienze, più che gli oggetti, i regali scelti per San Valentino. Il 44% delle coppie pensa che i regali più significativi siano quelli memorabili, come cene, weekend fuori porta, spa o esperienze sportive. Ma non tutti la pensano così: nella lista dei regali più strani ricevuti il 14 febbraio figurano forni a microonde, ombrelli, e mazzi di broccoli.