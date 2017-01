Sanità. Codacons: “No al divieto di girare video in ospedale”

Il Codacons dice no alla stretta sulle registrazioni audio e video presso le strutture sanitarie pubbliche, annunciata dalla Regione Lombardia a seguito dello scandalo scoppiato all’ospedale di Nola, dove i pazienti venivano curati sul pavimento.

“Documentare cosa accade in una struttura che eroga un servizio pubblico non solo si può, ma si deve – afferma il presidente Carlo Rienzi – I cittadini hanno infatti facoltà di verificare come vengono spesi i loro soldi e registrare mediante foto e video l’efficienza o l’inefficienza della P.A., al pari dei colloqui con i medici. Qualsiasi limite alla diffusione tramite social network dei filmati realizzati all’interno degli ospedali, rappresenterebbe una misura non solo assurda, ma impossibile da far rispettare”.

Quando poi una registrazione audiovisiva assume rilevanza pubblica, come le recenti immagini dell’ospedale di Nola, subentra la finalità collettiva che giustifica la diffusione dei video ripresi con il telefonino o altri strumenti: per questo invitiamo tutti gli utenti che intendano denunciare situazioni critiche presso gli ospedali italiani, ad inviare al Codacons i filmati registrati presso le strutture sanitarie. L’associazione provvederà a pubblicarli sui propri canali social e sul canale televisivo Codacons Tv.