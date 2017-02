Sanremo 2017, è la serata delle cover

La terza serata del Festival di Sanremo 2017, in onda oggi, sarà dedicata alle cover.

I sedici campioni che hanno superato il primo turno proporranno brani di successo della musica italiana e internazionale.

Queste la canzoni scelte: Albano (Pregherò), Alessio Bernabei (Un giorno credi), Michele Bravi (La stagione dell’amore), Chiara (Diamante), Lodovica Comello (Le mille bolle blu), Gigi D’Alessio (L’immensità), Elodie (Quando finisce un amore), Francesco Gabbani (Susanna), Fiorella Mannoia (Sempre e per sempre), Marco Masini (Signor tenente), Ermal Meta (Amara terra mia), Fabrizio Moro (La leva calcistica della classe ’68), Samuel (Ho difeso il mio amore), Sergio Sylvestre (La pelle nera), Paola Turci (Un’emozione da poco), Michele Zarrillo (Se tu non torni).

Gli altri sei big proporranno invece il proprio brano e i quattro più votati saranno ammessi alla serata successiva.

Durante la serata, anche l’esecuzione di quattro brani della categoria Nuove Proposte.

Ospite internazionale della serata sarà Mika. Il cantante anglo-libanese, reduce dal successo di Stasera a casa Mika, show andato in onda su Rai2 lo scorso autunno, si esibirà con un medley dei suoi brani più amati. Dai vertici delle classifiche internazionali arriva, invece, LP cantautrice statunitense famosa per il singolo “Lost on you”. Assisteremo, inoltre, alla performance della Orquesta Reciclados Cateura, orchestra sostenuta dall’Unicef che realizza e suona strumenti musicali costruiti con materiali provenienti dalle discariche. L’Ariston splenderà anche della bellezza di Anoucka Delon e Annabelle Belmondo, rispettivamente figlia di Alain Delon e nipote di Jean Paul Belmondo. Non mancheranno anche due grandi nomi del cinema italiano: Alessandro Gassmann e Marco Giallini, attori che abbiamo visto impegnati, quest’anno, anche in fiction di successo andate in onda sui canali Rai. Per quanto riguarda la comicità, oltre agli interventi di Maurizio Crozza e Rocco Tanica, la serata vedrà il ritorno al Festival di “Luca & Paolo” già protagonisti di diverse edizioni della kermesse.

La serata sarà aperta dal Piccolo Coro Mariele Ventre dell’Antoniano di Bologna. I giovani cantanti, protagonisti da sempre dello Zecchino D’Oro saliranno, per la prima volta, sul palco dell’Ariston per omaggiare la storia della manifestazione canora dedicata ai più piccoli.