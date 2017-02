Sanremo 2017. Lodovica Comello, Clementino e Gigi D’Alessio sono i più “social”

Mancano pochi giorni a Sanremo 2017, ma la gara canora è già iniziata sui social network a colpi di fan, su Facebook, e di follower, su Instagram e Twitter.

“Reputation Manager” ha monitorato le pagine Facebook e gli account Twitter e Instagram ufficiali dei cantanti che parteciperanno alla kermesse, per scoprire chi sono i più popolari sui social network.

La classifica social dei campioni che si esibiranno sul palco dell’Ariston ha già un vincitore: è la poliedrica e giovanissima Lodovica Comello che, con oltre 6 milioni di seguaci, si aggiudica il primo posto del podio.

Al secondo posto troviamo invece il rapper Clementino, con 1.967.680 tra fan e follower. Medaglia di bronzo invece per Gigi D’Alessio che con 1.726.572 seguaci guadagna il terzo gradino. In quarta posizione con 1.562.812 tra fan e follower troviamo invece Fiorella Mannoia, che partecipa alla competizione per la quinta volta, seguita da Michele Bravi, già vincitore di X Factor, con 1.250.650 tra follower e fan.

La classifica social delle nuove proposte vede sul gradino più alto del podio Lele, cantante della scuderia di Amici di Maria De Filippi, con un totale di 582.576 tra fan e follower, seguito da Tommaso Pini e Marianna Mirage.

Gli account social ufficiali del Festival contano invece 600.000 seguaci.