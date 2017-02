Sanremo 2017, stasera ospiti Tiziano Ferro e Ricky Martin

Si alza il sipario sul Festival di Sanremo, condotto quest’anno da Carlo Conti e Maria De Filippi.

Questa sera si esibiranno undici dei campioni in gara: Al Bano, Alessio Bernabei, Clementino, Elodie, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia, Giusy Ferreri, Lodovica Comello, Ron e Samuel.

I loro brani saranno sottoposti al voto congiunto della giuria tecnica e del televoto. Le otto migliori canzoni accederanno direttamente alla serata del venerdì, mentre le ultime tre entreranno a far parte di una sorta di “girone eliminatorio” che decreterà, nella serata di giovedì, i pezzi eliminati.

Tiziano Ferro sarà il “superospite” italiano della prima serata. Il cantante farà un omaggio a Luigi Tenco in occasione del trentennale della tragica scomparsa. Inoltre eseguirà due brani tratti dal suo nuovo disco, uno dei quali, “Il conforto”, accompagnato dalla voce di Carmen Consoli.

Due, invece, le star internazionali. Ricky Martin, che proporrà un medley delle sue hit di maggior successo, e i Clean Bandits, gruppo che ha scalato le classifiche musicali dell’ultimo anno.

Sanremo dedicherà un’ampia pagina ai temi sociali. Ci sarà uno spazio dedicato alle popolazioni colpite dal terremoto, e una riflessione sul bullismo, con gli interventi di Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Diletta Leotta, del cestista Marco Cusin e della pallavolista Valentina Diouf.

I momenti comici saranno affidati a Maurizio Crozza, presenza fissa in questa edizione, che aprirà tutte le serate con una videocopertina, e a Rocco Tanica che sarà, come consuetudine, in collegamento dalla sala stampa “Lucio Dalla”.

Poi spazio al dopofestival, con la comicità di Nicola Savino e la Gialappa’s Band.