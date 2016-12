Sanremo 2017, Tiziano Ferro primo superospite

Tiziano Ferro torna a Sanremo. Non in gara, ma come primo dei superospiti annunciati dal direttore artistico e presentatore della kermesse, Carlo Conti.

“Sono felicissimo che Tiziano torni a Sanremo per la seconda volta dopo la bellissima performance che fece due anni fa, al mio primo festival – ha detto – In quell’edizione, fu lui il primo grande ospite ad esibirsi sul palco dell’Ariston”.

Tiziano Ferro si esibirà nella prima serata del festival, martedì 7 febbraio, ed è solo il primo di una serie di superospiti che i telespettatori potranno apprezzare durante le 5 giornate dell’edizione 2017.