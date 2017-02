Sanremo, boom di ascolti: 50,4% di share

Sono stati 11,37 milioni gli italiani che hanno seguito la prima serata del Festival di Sanremo.

Lo share è stato del 50,4%.

Undici le canzoni dei “campioni” che sono state presentate, con i primi verdetti.

I tre brani a rischio eliminazione sono “Ragazzi fuori” di Clementino, “L’ottava meraviglia” di Ron e “Fa talmente male” di Giusy Ferreri.

Questi tre artisti giovedì sera non canteranno la cover ma sfideranno i tre a rischio eliminazione che risulteranno ultimi domani sera, e due di loro verranno eliminati definitivamente.

Passano direttamente alla finale: Elodie, Alessio Bernabei, Samuel, Ermal Meta, Lodovica Comello, Al Bano, Fiorella Mannoia e Fabrizio Moro.

Questa sera saliranno sul palco dell’Ariston gli altri 11 campioni in gara. Le canzoni, come per la prima serata, saranno sottoposte al giudizio incrociato di Televoto e sala stampa. Le prime otto continueranno la gara, le ultime tre parteciperanno, assieme alle canzoni ultime classificate nella serata precedente, al girone eliminatorio di giovedì sera. Ad esibirsi saranno Bianca Atzei, Michele Bravi, Chiara, Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani, Marco Masini, Nesli e Alice Paba, Raige e Giulia Luzi, Sergio Sylvestre, Paola Turci, Michele Zarrillo.

Superospite italiano della serata sarà Giorgia. Ospiti internazionali l’ex Take That Robbie Williams, e il gruppo alt-rock britannico dei Biffy Clyro, autori del successo Wolves of Winter.

La serata sarà impreziosita, inoltre, dagli interventi di Keanu Reeves e di Francesco Totti. Ad allietare il pubblico, insieme a Maurizio Crozza e Rocco Tanica, ci penserà un trio di comici tutto romano formato da Enrico Brignano, Gabriele Cirilli e Flavio Insinna.