Scienze. I primi figli sono più intelligenti

Questa notizia non farà piacere a tutti coloro che hanno un fratello o una sorella maggiore.

Uno studio dell’università di Edimburgo afferma che i primi figli sono i più intelligenti. Il motivo, sostengono i ricercatori, è che i primogeniti ricevono più stimoli mentali nei loro primi anni di vita.

Ai circa 5mila bambini, dai 2 ai 14 anni, sottoposti all’esame, è stato chiesto di riconoscere e abbinare lettere e parole e disegnare dei vocaboli.

Dai test effettuati, e pubblicati sul Journal of Human Resources, emerge che i fratelli maggiori hanno un quoziente intellettivo più alto.

Secondo la coordinatrice della ricerca, Ana Nuevo-Chiquero, i migliori risultati ottenuti dai fratelli maggiori sono imputabili alla maggiore attenzione ricevuta nei primi anni di vita, durante i quali sono stati coinvolti dai genitori in attività come leggere e ascoltare musica.