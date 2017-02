Scuola. Ad Amatrice il primo liceo scientifico ad indirizzo sportivo

Amatrice sarà la prima città d’Italia ad avere un liceo scientifico ad indirizzo sportivo internazionale.

Nel nuovo liceo, che aprirà le porte con l’inizio del prossimo anno scolastico, le ragazze e i ragazzi potranno sviluppare tutte le discipline sportive, avranno a disposizione un convitto dedicato e si punterà molto sulla didattica digitale.

La sperimentazione è stata presentata questa mattina al Miur dalla ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli, dal sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi e dal presidente del Coni Giovanni Malagò. A partire dal prossimo anno scolastico, il 2017/2018, l’istituto omnicomprensivo ‘Romolo Capranica’ di Amatrice attiverà il nuovo indirizzo che avrà durata quinquennale e avrà un massimo di due prime classi.

Iscrivendosi e scegliendo l’opzione “sport e turismo”, gli studenti avranno la possibilità di formarsi come atleti o come tecnici sportivi con l’obiettivo, in quest’ultimo caso, di diventare professionisti in grado di seguire gli sportivi a livello motivazionale e fisico e di definire strategie di gara e tecniche innovative di gioco. Per migliorare la preparazione degli studenti in questo senso, il Coni invierà periodicamente allenatori e professionisti nazionali del mondo dello sport. I ragazzi potranno scegliere tra tutte le discipline sportive: dalle specialità sciistiche all’atletica, fino a tutti i giochi di squadra. Lo studio di due lingue straniere darà l’impronta internazionale all’indirizzo che permetterà agli studenti anche di svolgere esperienze all’estero. Il progetto prevede inoltre una scuola con convitto, per ospitare gli studenti provenienti da tutta Italia. Saranno infine attivate convenzioni e accordi con le facoltà di Scienze motorie degli atenei italiani per il riconoscimento dei crediti agli studenti iscritti.