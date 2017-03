Scuola, dal Miur 120 milioni per la cittadinanza globale

Educazione alimentare, cibo e territorio. Benessere, corretti stili di vita, educazione motoria e sport. Educazione ambientale. Cittadinanza economica. Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva.

Sono le cinque aree tematiche nell’ambito delle quali le scuole potranno organizzare le attività legate all’avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale. Si tratta del quinto dei 10 bandi Pon per una scuola più aperta, inclusiva e innovativa lanciati dalla ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Valeria Fedeli lo scorso gennaio.

Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 120 milioni di euro e ciascuna scuola potrà ricevere fino a 30mila euro per moduli da 30 o 60 ore dedicate alle competenze di cittadinanza globale.

“L’educazione alla cittadinanza globale – ha detto il ministro – è la base fondamentale per dare alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi la consapevolezza di essere cittadini del mondo, per costruire un filo tra azione individuale e responsabilità collettiva, per aprire alla curiosità verso l’altro e il diverso, per costruire comportamenti virtuosi verso uno sviluppo sostenibile, attraverso l’attenzione al benessere, personale e della società. Non esistono risposte possibili alle sfide dello sviluppo senza la consapevolezza che esse riguardano tutti noi e che si debbano trovare risposte comuni”.

Le scuole avranno tempo dalle ore 10 del 28 marzo 2017 alle ore 15 del 22 maggio 2017 per presentare i loro progetti.