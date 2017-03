Scuola. Maturità 2017, solo commissari interni nei comuni colpiti dal sisma

Il ministero dell’Istruzione ha inviato oggi alle scuole la circolare con le istruzioni per la formazione delle commissioni d’esame per la Maturità 2017. Da domani sarà possibile, per chi vuole candidarsi ad essere commissario esterno, presentare la propria domanda in via telematica. Mentre successivamente gli istituti scolastici potranno indicare i nomi dei commissari interni.

La circolare annuncia anche uno specifico provvedimento per la formazione delle commissioni d’esame nelle scuole delle zone colpite da aventi sismici: le commissioni saranno composte solo da membri interni, fermo restando il presidente esterno.

“L’ordinanza – sottolinea la ministra Valeria Fedeli – rappresenta una necessaria risposta alla richiesta che ci è arrivata dalle scuole, dalle studentesse e dagli studenti visto l’alto numero di giorni di scuola che le ragazze e i ragazzi hanno perso loro malgrado a causa dei numerosi eventi sismici che si sono succeduti in questi mesi e che in molti casi si sono sommati anche al maltempo. Dobbiamo garantire che l’esame di queste studentesse e di questi studenti sia aderente ai programmi realmente svolti e a quanto sarà indicato nel documento di fine anno del collegio dei docenti”.

La Maturità 2017 avrà inizio mercoledì 21 giugno, con la prova di italiano. Il 22 giugno sarà la volta della seconda prova scritta, nella materia caratterizzante ciascun indirizzo. Quest’anno la prima prova scritta è affidata a commissari esterni, mentre la seconda prova scritta è affidata a commissari interni. Saranno circa 500mila i ragazzi coinvolti negli esami. Le commissioni saranno oltre 12mila”.