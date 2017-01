Seno più grande, aumentano le donne che cercano informazioni online

Mastoplastica additiva, rinoplastica e mastoplastica riduttiva. Saranno questi gli interventi più eseguiti nel 2017, secondo la Società italiana di chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica.

La previsione nasce dall’analisi delle visualizzazioni delle schede dedicate ai singoli interventi pubblicate sul sito www.sicpre.it. “La mastoplastica additiva è da molti anni l’operazione di chirurgia estetica più eseguita – ricorda il presidente Palombo -, ma è una novità che la mastoplastica riduttiva abbia conquistato la terza posizione, indice probabilmente di una maggiore consapevolezza e informazione da parte delle donne, che sempre meno accettano una silhouette così condizionata e appensantita”.

Inaspettato anche il piazzamento in quarta posizione della mastopessi con aumento, che in una sola seduta operatoria permette di sollevare il seno e di aumentarne il volume. “È un risultato che dimostra il desiderio delle donne di restare belle e in forma anche quando non sono più giovanissime – riprende Palombo – Il problema della caduta del seno, infatti, si manifesta progressivamente con il passare degli anni, accentuato da gravidanze e allattamento”.