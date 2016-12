Serie A, in calo dell’1,7% i tifosi allo stadio

Diminuiscono le presenze negli stadi della Serie A. Secondo i dati dell’Osservatorio del Calcio Italiano, al termine della 18esima giornata la media degli spettatori nella massima serie (21.833) registra una flessione dell’1,7% rispetto il dato finale dello scorso campionato (22.221). Si tratta del peggior dato registrato nell’ultimo quinquennio: -1.1% rispetto al 2014/15, -7.1% rispetto al campionato 2013/14, addirittura -11.4% rispetto alla stagione 2012/13.

L’Inter conferma il primato degli spettatori durante le gare casalinghe (43.595) anche se il dato registra una flessione del 4,3% se rapportato all’equivalente dello scorso campionato. In seconda posizione i cugini del Milan che in casa collezionano una media presenze pari a 42.501 facendo registrare un incremento del 12.3% rispetto alla passata stagione. Aumentano gli spettatori anche durante gli incontri interni della Juventus (40.122, terzo miglior dato della Serie A, +3.8% sul campionato 2015/16). Nella top five anche Napoli (30.144) e Roma (28.910) dove, però, si registrano dei veri e propri crolli delle presenze rispetto alla passata stagione: -22.3% al San Paolo, -17.8% allo stadio Olimpico. Spettatori in flessione anche per Fiorentina (26.031, -9.4%), Genoa (21.169, -0.9%), Sampdoria (20.362, -7.3%) e Lazio (19.456, -7.5%).

Nelle prime dieci posizioni, invece, risulta in controtendenza il dato dell’Olimpico di Torino: durante le gare interne dei granata, infatti, si registra una media presenze pari a 19.639 (+1.3%). Bilancio positivo anche per il “Dall’Ara” di Bologna (19.363, +2.5%). Pressoché invariato il dato registrato al “Dacia Arena” di Udine (16.010), allo “Stadio Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo (15.891) ed al “Mapei Stadium” (11.036) mentre un vero e proprio exploit si registra durante gli incontri casalinghi del Chievo Verona (13.889, +23.5%).

E’ la Juventus la compagine che richiama il maggior numero di spettatori avversari: con in bianconeri in campo si è registrato, finora, il miglior dato stagionale a Verona (Chievo V.), Empoli, “Luigi Ferraris” di Genova (Genoa), “Giuseppe Meazza” di Milano (Inter), Palermo, Olimpico di Torino durante il derby della Mole.

Il derby di Milano (Milan-Inter) detiene il primato di match con il maggior numero di presenze allo stadio (77.882). A seguire l’incontro Inter-Juventus (76.484) e Napoli-Sassuolo (49.490)