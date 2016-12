Sicurezza. In calo omicidi e rapine, aumentano i furti

Nel 2014, sono stati 2.812.936, circa 46 ogni mille abitanti, i delitti denunciati dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria (-2,7% rispetto al 2013). Lo rende noto l’Istat. Diminuiscono ancora gli omicidi volontari consumati (-5,4%) e, al loro interno, quelli di tipo mafioso (-13,5%) che nel decennio 2004-2014 raggiungono il loro minimo. In calo anche le violenze sessuali denunciate (-5,1%) e lo sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione (-6,0%), a conferma di un trend che ha portato negli ultimi cinque anni a un calo complessivo del 30,6%. Tra i delitti contro il patrimonio, crescono, rispetto al 2013, i furti (+1,2%), e soprattutto le estorsioni (+19,4% sul 2013; +37,2% sul 2010). Sono invece in diminuzione rapine (-10,3%), truffe e frodi informatiche (-5,2%) e la ricettazione (-1,3%), anche se questi cali compensano solo parzialmente gli incrementi registrati negli anni precedenti. A fronte di questi dati positivi, si registra però una crescente percezione del rischio criminalità. Nel 2016 sono il 38,9% le famiglie italiane che indicano il rischio di criminalità come un problema presente nella zona in cui abitano (30,0% nel 2014). Nel Lazio una famiglia su due percepisce tale rischio (50,0% delle famiglie), seguono Veneto (45,7%), Emilia-Romagna (45,5%) e Lombardia (44,3%). Quest’ultima occupava la prima posizione nel 2014 con il 37,2%. La Campania risulta in quinta posizione, come nel 2014, ma la quota di famiglie è ben superiore (43,5% contro 33,3%).

Nel 2015 i condannati iscritti nel casellario giudiziale centrale per reato sono stati 314.550, in diminuzione del 10,7% rispetto al 2013 e del 3,1% rispetto al 2014. I condannati per delitto, per i quali sono previste pene mediamente più gravi, sono stati 220.965 (uomini nell’83,4% dei casi), in diminuzione dal 2011, con un decremento più accentuato nel 2014 rispetto al 2013 (-8,1%). I condannati per contravvenzione, 93.585 nel 2015, diminuiscono sia rispetto al 2012 (-11,8%) sia rispetto al 2014 (-4,3%). Alla fine del 2015 risultano in corso 26.159 misure alternative alla detenzione, l’1,6% in più rispetto all’anno precedente; quelle più frequentemente applicate sono state l’affidamento in prova al servizio sociale (46,2%) e la detenzione domiciliare (36,3%).

Nel 2014 il numero dei procedimenti pendenti a fine anno è in calo, rispetto al 2013, del 6,9% presso i giudici di pace, del 9,8% presso i tribunali ordinari e del 9,0% presso le corti di appello.

Si assiste, in particolare, ad una drastica riduzione dei ricorsi pendenti in primo grado presso i Tar: da 671.288 ricorsi in attesa di decisione del 2008 a 267.247 del 2014. La durata media di un ricorso presso il Tar nel 2014 si attesta a 3,5 anni da 9,6 anni del 2008. Nel 2015 prosegue il calo del numero di titoli di credito protestati (-18,8% sul 2014) e del loro valore complessivo ( circa 1 miliardo 385 milioni di euro, -25,3%).