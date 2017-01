Sicurezza. Polizia, più incidenti ma meno vittime della strada

Sono stati diffusi stamani i dati consuntivi relativi all’attività della polizia stradale. Con 485.141 pattuglie di vigilanza stradale, la Polstrada ha accertato 2.078.097 infrazioni al codice della strada, ritirato 44.587 patenti di guida e 44.674 carte di circolazione e decurtato 3.107.124 punti dalla patente.

I conducenti controllati con etilometri sono stati 1.396.910 di cui 17.867 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica (-2%), mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 1.245 (5,9% in più del 2015).

Sul fronte degli incidenti stradali, al 20 dicembre 2016, se da un lato ha fatto registrare un lieve aumento nel numero complessivo pari 73.836, lo 0,8% in più rispetto al 2015, ed in quello delle persone ferite(50.472, con uno +0,7%, dall’altro ha evidenziato una inversione di tendenza relativamente all’incidentalità con conseguenze mortali, con una diminuzione dei sinistri del 4,3% (67 in meno) e delle vittime, del 4,5% (76 deceduti in meno).