Single, la vita costa il 64% in più

Si festeggia oggi San Faustino, eletto protettore di tutti coloro che ieri, non avendo una dolce metà, non hanno potuto festeggiare San Valentino.

Sono quasi 8 milioni, in Italia, i single. E per loro, afferma uno studio della Coldiretti, il costo della vita è molto più alto, addirittura del 64% in più.

La spesa media per alimentari e bevande di un single è di 277 euro al mese, il 44% superiore a quella media di ogni componente di una famiglia tipo di 2,3 persone che è di 192 euro.

Per i single l’aumento di costi è più del doppio per l’abitazione rispetto alla media per persona di una famiglia tipo. “I motivi della maggiore incidenza della spesa a tavola sono certamente da ricercare – spiega la Coldiretti – nella necessità per i single di acquistare spesso maggiori quantità di cibo per la mancanza di formati adeguati che comunque anche quando sono disponibili risultano molto più cari di quelli tradizionali. D’altra parte gli appartamenti e le case più piccole hanno prezzi più elevati al metro quadro sia in caso di acquisto che di affitto, usare l’automobile da soli costa di più come pure riscaldare un appartamento”.