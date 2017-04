Siria, Gentiloni: “Risposta Usa motivata da crimine di guerra” (Video)

“L’azione ordinata stanotte dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è una risposta motivata ad un crimine di guerra il cui responsabile è il regime di Asssad”.

Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in una dichiarazione resa a Palazzo Chigi dopo i raid americani contro la base aerea siriana da cui nei giorni scorsi erano partiti gli attacchi con uso di armi chimiche.

“Gli Usa – ha aggiunto – hanno definito l’azione come puntuale e limitata, e non come una tappa di una escalation militare. Sono convinto che l’azione di questa notte debba non ostacolare ma accelerare le chance di un negoziato politico per una soluzione duratura, che è l’unico antidoto serio alle minacce del terrorismo che sono presenti in quell’area”.