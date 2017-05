“Skype in the Classroom”, scuola online per 8 milioni di studenti italiani

Aiutare oltre 8 milioni di studenti italiani e 750mila docenti ad accedere a contenuti innovativi e a sviluppare competenze digitali e tecnologiche contribuendo così a a formare i professionisti del domani e ad alimentare l’innovazione nel nostro Paese.

Questo è l’obiettivo che si prefigge Microsoft con il lancio in Italia di “Skype in the Classroom”, il progetto di condivisione partecipativa della conoscenza promosso in collaborazione con il ministero dell’Istruzione.

Grazie a questa iniziativa gli studenti italiani, a partire da quelli del centro Italia colpito dal terremoto, potranno sperimentare nuove esperienze didattiche erogate da grandi esperti di ogni campo del sapere, in partnership con Microsoft.

Le lezioni verranno tenute da esperti di tutto il mondo utilizzando una piattaforma innovativa e interattiva di insegnamento che utilizza le potenzialità di Skype al servizio del mondo della scuola grazie al programma educativo gratuito.

“Skype in the Classroom” si concretizza in una piattaforma digitale che, facendo leva sullo strumento della videochiamata, è in grado di mettere in contatto esperti di tutto mondo con studenti e professori italiani. Con una semplice connessione internet ed un account Skype, le classi potranno collegarsi in videoconferenza con un esperto per imparare, interagire e condividere contenuti e attività didattiche quali visite guidate virtuali di realtà lontane ma anche vere e proprie lezioni su specifici argomenti e tematiche collegate al mondo della tecnologia, vivendo un’esperienza di edutainment all’avanguardia.

Le classi che aderiscono all’iniziativa avranno il supporto e la disponibilità online della Microsoft Educator Community, composta da oltre 500mila educatori provenienti da 227 Paesi in tutto il mondo e che aiuterà gli insegnanti italiani ad organizzare piani formativi, lezioni ed utilizzo delle risorse e strumenti tecnologici per ispirare e formare le nostre future generazioni di cittadini globali, il tutto attraverso una modalità di apprendimento evoluto che Skype riesce ad abilitare.