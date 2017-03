Smartphone, arriva in Italia la nuova serie K di Lg

Presentata in anteprima al Ces di Las Vegas, arriva in Italia la nuova serie K di Lg, disponibile nei negozi in 3 modelli: Lg K10, il top di gamma, LG K8, per la fascia intermedia, e Lg K4, il modello entry level.

I tre smartphone, rispetto ai precedenti, migliorano le caratteristiche tecniche come ad esempio la fotocamera, ora anche grandangolare da 120 gradi, e la batteria più potente che permette all’utente di arrivare a fine giornata anche con un utilizzo intenso del telefono.

Il K10 è lo smartphone ideale per chi cerca caratteristiche top, come ad esempio il grandangolo, la fotocamera da 13 Mp con Hdr il display IPS da 5,3 pollici HD.

LG K8, invece, è stato pensato per l’utente che cerca uno smartphone performante e con caratteristiche di primo ordine ma che sia al tempo stesso compatto. Più piccolo, con display HD da 5 pollici IPS, ed ergonomico grazie al design con bordi smussati, implementa un comparto fotografico di alto livello per la sua fascia di prezzo, grazie alle fotocamere da 13MP e 5MP, entrambe con funzione Hdr. Inoltre offre ben 16 GB di memoria interna, utile per installare tutte le app preferite, anche quelle più pesanti.

Il più piccolo della famiglia, il K4 , è l’offerta più economica della serie, che però sembra di una classe superiore grazie alle numerose migliorie rispetto al modello precedente. Dal display più grande da 5 pollici, al profilo più sottile, da 7,9 mm, dal nuovo design elegante per un look&feel molto più elevato al comparto fotografico, ora con entrambe le fotocamere da 5MP per immagini ben definite.

K10, K8 e K4 sono in vendita ad un prezzo di, rispettivamente, 199, 159 e 119 euro.