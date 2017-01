Società. A tavola tra scatti, selfie e blog

Un italiano su tre ha postato sui social fotografie dei piatti gusti al ristorante o preparati a casa durante le vacanze di Natale.

E’ il dato che emerge da una analisi condotta da Coldiretti e Ixe’: una vera passione che testimonia il valore della cultura del cibo che si è affermata come momento di socializzazione anche con nuove tecnologie.

Tra i momenti più fotografati, l’apertura dello spumante (sono 60 i milioni di tappi saltati) il piatto di lenticchie, presenti nell’88% dei menu presi in esame, cotechino e zampone, nel 72%, ostriche, 9% e caviale 8%, mentre forte è la presenza di piatti a base di pesce locale a partire da vongole e alici, per le quali si assiste ad una vera riscossa sulle tavole.

“La necessità di condividere con gli amici il momento piu’ importante di convivialità a tavola è il linea con il fatto che ben il 25% degli italiani partecipa a community/blog/chat in internet centrate sul cibo proprie o di altri – spiega ala ricerca – Il web diventa anche un luogo di confronto per le scelte con il 53% degli italiani che almeno qualche volta lo ha utilizzato per raccogliere informazioni sulla qualità dei prodotti alimentari”.

La passione per il cibo emerge anche dal seguito dei programmi televisivi di ricette e cucina o di gare tra chef che vengono seguite regolarmente dall’11% degli italiani e spesso da un altro 26%. Il 41% degli italiani considera entusiasmante il mestiere di chef mentre il 26% lo giudica è prestigioso.