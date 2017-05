Società. Gli italiani sono generosi, ma donano poco online

Nonostante gli italiani siano connessi ad internet tutto il giorno, da pc, smartphone o tablet, è ancora bassa la loro propensione ad utilizzare la rete per effettuare donazioni.

Secondo lo studio “Duepuntozero Doxa” per PayPal Italia e Rete del Dono, nonostante la donazione online sia la modalità idealmente preferita dai donatori, questa è ancora poco diffusa. In crescita le donazioni per “Salute e ricerca” e “Arte e cultura”.

Dalla profilazione del campione emerge come i donatori più generosi online ricadano in una categoria di persone globalmente ottimiste e fiduciose nel futuro, e ritengano che un numero maggiore di persone donerebbe se ci fosse più trasparenza sull’utilizzo dei fondi e sull’esito dei progetti.

Il tema della trasparenza continua ad essere cruciale per la maggior parte degli internauti: solo il 3% dei donatori online dichiara di fidarsi dell’ente per cui ha donato e il 63% non donerebbe per progetti di cui non sia possibile verificare la destinazione dei fondi raccolti. Questo aspetto è fortemente correlato all’età: infatti il 70% dei giovani (18-24 anni) dichiara di non donare per mancanza di informazioni sulla destinazione dei fondi .

È interessante notare che il 47% delle associazioni dichiara di non organizzare campagne di raccolta fondi orientate a progetti specifici, rendendo difficile per il donatore decidere a quale progetto destinare la propria donazione e verificarne l’utilizzo.

Gli utenti del web si confermano inclini alla donazione, con l’83% del campione che ha fatto almeno una donazione. Il regalo solidale si conferma la modalità più diffusa (75%), la donazione online si attesta al 64% e il crowdfunding si stabilizza, con il 15% degli intervistati che dichiara di aver donato online nell’ambito di una campagna a favore di progetto di solidarietà.

La tipologia di associazioni a cui sono state fatte donazioni negli ultimi dodici mesi è rimasta sostanzialmente stabile rispetto agli anni precedenti, ma è interessante evidenziare la costante crescita di Arte e Cultura 19% (rispetto al 12% del 2015) e l’incremento nel settore “Salute e ricerca” (65% rispetto al 60% del 2015).

La donazione media annuale è di circa 90 euro, anche se il 63% dei donatori non supera i 50 euro. La donazione online si conferma come la modalità preferita per donare (63%), seguita da SMS (51%), denaro in contanti (40%), bonifico bancario (25%), bollettino postale (12%) e carta di credito via telefono (9%).

Non si arresta la crescita delle donazioni da mobile (smartphone e tablet): il 31% degli onliner ha dichiarato di utilizzare dispositivi mobili per donare e addirittura 13% di questi dichiara di aver usato solo dispositivi mobile.