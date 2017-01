Sorrento diventa “Città Cardioprotetta” per cittadini e turisti

Sorrento diventa ufficialmente “Città Cardioprotetta”, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti. L’obiettivo è stato conseguito grazie alle iniziative di formazione svolte in questi mesi, promosse dall’assessorato alle Politiche Giovanili e realizzate dall’associazione scientifica Giec, Gruppo Intervento Emergenze Cardiologiche.

Sabato 14 gennaio, presso la sala del Comune di Sorrento, si svolgerà il secondo corso di formazione all’uso del defibrillatore che porterà ad oltre 70 il numero dei volontari addestrati alle manovre di primo soccorso: istruttori certificati dalla Aha e dalla Regione Campania e coordinati dal direttore scientifico, Maurizio Santomauro, che saranno abilitati a utilizzare gli oltre 10 defibrillatori distribuiti sul territorio.

In Italia al momento sono oltre cento le città cardioprotette che hanno realizzato nel loro territorio la sinergia defibrillatori e volontari abilitati. Dal prossimo mese, inoltre, saranno distribuite nelle scuole del Comune le planimetrie con l’esatta posizione di ciascun defibrillatore disponibile.

“È un motivo di grande soddisfazione per me, per l’amministrazione e per l’intera città – commenta l’assessore Coppola – Dopo un percorso di oltre un anno Sorrento diventa Città Cardioprotetta, grazie alla presenza dei defibrillatori ed al numero dei volontari abilitati. La tutela della salute e della vita umana deve essere sempre al centro della nostra azione politica e amministrativa”.