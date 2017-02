Sorrento, il 27 febbraio festa all’Acqu’e Sale per il secondo compleanno

Una grande festa per celebrare i due anni di attività. E’ quella in programma per il 27 febbraio prossimo, a partire dalle ore 20.30, all’Acqu’e Sale, il locale di Antonino Esposito, affacciato sulla Marina Piccola di Sorrento.

La serata, ad ingresso libero, offrirà degustazioni di pizze preparate con passione, ricerca e competenza da Esposito, di piatti ideati dal resident chef Gennaro Vingiano, di birre artigianali del Birrificio Sorrento, di vini delle Cantine Cavicchioli e, per concludere, di una speciale torta preparata dalla pasticceria Andrea & Gianni di Vico Equense.

Un’ occasione per divertirsi e brindare insieme al compleanno di un ristorante – pizzeria che, nonostante, la giovane età, ha già accolto e conquistato migliaia di clienti da tutta Italia e non solo.

“Sono tantissime, ogni giorno, le persone che vengono a trovarci per gustare le nostre pizze e la nostra cucina, specializzata soprattutto in piatti di mare – spiega Antonino Esposito – Invito tutti gli amici, i clienti affezionati, ma soprattutto coloro che non hanno ancora varcato la soglia dell’Acqu’e Sale, ad approfittare di questa festa per conoscere da vicino la nostra offerta gastronomica e la nostra accoglienza”.

Con i suoi 200 coperti, due sale interne, un ampio dehors e una panoramica terrazza con vista sul Golfo di Napoli, Acqu’e Sale propone un menu dove, al fianco delle pizze e delle fruste di Antonino Esposito, trovano spazio le paste fresche abbinate a prodotti rigorosamente del territorio, sia di terra che di mare.

Informazioni telefonando al 3443885639 oppure scrivendo ad eventi@acquesale.it