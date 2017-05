Sorrento, nasce il progetto di una scuola per professionisti del cinema

“Abbiamo già scelto il nuovo tema della prossima edizione che sarà il Drama e le sue contaminazioni – annuncia Truocchio – presumibilmente dal 12 al 15 aprile 2018, paese ospite l’Inghilterra. Sono soddisfatto per la partecipazione e per i nomi che hanno arricchito gli incontri: da produttori a distributori, agli autori e protagonisti della commedia italiana. Un ringraziamento speciale al Comune di Sorrento, al sindaco Giuseppe Cuomo, all’assessore agli Eventi Mario Gargiulo e al dirigente del settore cultura Antonino Giammarino; al direttore generale area cultura e turismo della Regione Campania, Rosanna Romano, e al direttore Film Commission Regione Campania, Maurizio Gemma che hanno seguito con interesse la manifestazione.”

Oltre 40 gli ospiti che si sono raccontati tra incontri e ComedyTalk, il format ideato e condotto da Piera Detassis, tra cui Fausto Brizzi, Ambra Angiolini, Nicolas Vaporidis, Alessandro Roja, Lino Guanciale, e parata di star napoletane con Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, Massimiliano Gallo, Pina Turco, Edoardo De Angelis, Tony Tammaro, il collettivo Casa Surace, i registi di Gatta Cenerentola (Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Gurnieri), Simona Tabasco, Cristina Donadio, Maria Pia Calzone, i comici di Made in Sud (Arteteca e Ditelo Voi). E ancora i protagonisti del film “Orecchie”, il regista Alessandro Aronadio e l’attore Daniele Parisi, e del film “I Peggiori” con il regista Vincenzo Alfieri e l’attrice Miriam Candurro.

“Chiudiamo questa nuova edizione degli Incontri del Cinema di Sorrento incassando un considerevole successo di pubblico e di critica – dice il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo – I momenti di incontro con gli addetti ai lavori hanno messo in luce la necessità di puntare soprattutto sulla formazione di nuove figure per l’industria cinematografica. E Sorrento vuole candidarsi ad accogliere queste proposte, prima tra tutte quella lanciata da Alessandro Siani di aprire nella nostra città, ispiratrice da secoli di canzoni divenute colonne sonore di tante pellicole, un laboratorio musicale. Il suo annuncio di ambientare in questi luoghi il suo prossimo film, inoltre, ci onora e ci spinge a lavorare con sempre maggiore impegno, per riportare la penisola sorrentina alla sua vocazione di set naturale per la produzione di cinema”.

Per Mario Gargiulo, assessore agli Eventi del Comune di Sorrento “Grazie all’impegno profuso, l’obiettivo di recuperare la formula degli Incontri del Cinema è stato raggiunto in pieno. Uno sforzo ripagato dalla partecipazione di pubblico locale, ma anche da tantissimi turisti che affollano in queste settimane Sorrento e che hanno vissuto questi cinque giorni di programmazione, tra anteprime, talk show e confronti pubblici. Momenti dai quali è emerso quanto la Campania sia divenuta uno dei baricentri del cinema italiano, con prodotti divenuti campioni di incassi ai botteghini e grandi successi del piccolo schermo. Come amministrazione comunale siamo già al lavoro per ampliare questa vetrina internazionale e trasformarla in contenitori di progetti sempre più ambiziosi”.

“Comedy, drama e fantasy: oggi i prodotti audiovisivi sono una sommatoria di generi e temi – interviene Antonino Giammarino, direttore del Settore Cultura del Comune di Sorrento ed ideatore del nuovo format degli Incontri del Cinema – E’ il dato che è venuto fuori da questa manifestazione, oltre alla scoperta di un nuovo cinema al femminile francese. Le riflessioni sul futuro sono già sul tavolo. Possiamo anticipare che la contaminazione dei generi e la produzione audiovisiva inglese saranno gli elementi essenziali dell’edizione 2018 degli Incontri del Cinema di Sorrento”.