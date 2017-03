Sorrento Orienta, primo evento in penisola evento dedicato alla scelta dell’Università

Venerdì 24 marzo, dalle ore 9 alle 14, il teatro Tasso di Sorrento ospita Sorrento Orienta, il primo evento ufficiale di orientamento universitario in penisola sorrentina, che vedrà la partecipazione di tutti i principali atenei della Campania.

L’evento è promosso dall’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Sorrento, in collaborazione con la Ateneapoli, quindicinale di informazione universitaria,

“Per ogni studente il momento della scelta del percorso di studi da seguire rappresenta un crocevia fondamentale della propria vita – spiega l’assessore Massimo Coppola – E’ un momento importante e delicato ed è giusto che i ragazzi non lo affrontino da soli. Per questo motivo abbiamo predisposto una giornata di orientamento con la presenza degli atenei campani e di oltre 150 corsi di laurea. Siamo sicuri che questo format possa rappresentare, anche negli anni a venire, un punto di riferimento per i giovani del nostro territorio, che fino ad oggi sono stati sempre costretti a recarsi a Napoli per ricevere le informazioni necessarie”.