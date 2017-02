Stop di tre mesi per Gnoukouri: problemi cardiaci

Assane Gnoukouri, giovane calciatore dell’Inter, in prestito all’udinese, dovrà interrompere l’attività agonistica per i prossimi tre mesi.

Gli accertamenti clinici effettuati a Udine nei giorni scorsi, spiega una nota del club friulano, “hanno evidenziato la non idoneità temporanea del calciatore per i prossimi tre mesi per problematiche di tipo cardiaco”.

Gnoukouri, già indisponibile per una sindrome influenzale, non potrà riprendere l’attività agonistica nei prossimi tre mesi.