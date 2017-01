Stress: le donne si consolano col cibo, gli uomini col sesso

Sia gli uomini che le donne sono vittime dello stress. Ma le loro reazioni, spiega una ricerca della Northumbria University, sono molto diverse.

Le donne preferiscono cercare un nuovo equilibrio rifugiandosi nel cibo, mentre gli uomini combattono la fatica mentale con il sesso e in particolare con la pornografia.

Diverso è anche l’approccio alla cura dello stress. Per gli uomini, la migliore terapia psicologica è quella di gruppo, parlando ad altre persone delle proprie preoccupazioni. Le donne, invece, optano per la piscoterapia psicodinamica, concentrandosi sui sentimenti e gli eventi del passato.

La diversa risposta delle donne e degli uomini allo stress sarebbe da ricercare su basi genetiche. In particolare, sostiene più di una ricerca, negli uomini risulta determinante l’attivazione del gene Sry, coinvolto nello sviluppo del sesso maschile. Questo gene determina una diversa risposta agli stimoli stessori: negli uomini è più marcata la reazione di lotta o fuga, mentre le donne attuano comportamenti meno aggressivi, consolatori.