Super mCharge, ricarica degli smartphone in 20 minuti

Il punto debole degli smartphone, si sa, è l’autonomia. Perennemente connessi ad Internet, con Gps e Bluetooth attivi, usati come navigatore, hanno bisogno di essere ricaricati più di una volta nel corso della giornata. Costringendoci spesso a portare in borsa o nello zaino caricabatterie e powerbank.

Meizu, azienda cinese che produce smartphone, al Mobile World Congress di Barcellona ha presentato una nuova tecnologia che consente di ricaricare completamente una batteria in soli 20 minuti.

La “Super mCharge” di Meizu sfrutta un caricatore da 5 Ampere e 11 Volt, erogando uan potenza di 55 Watt.

Nessun danno collaterale per la batteria che, anzi, potrà essere usata più a lungo del normale.

Nei prossimi mesi saranno disponibili su mercato i primi device, targati Meizu, compatibili con la “Super mCharge”.