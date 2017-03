Tariffe. Da aprile energia +2,9% e gas -2,7%

Nel secondo trimestre del 2017 è previsto un aumento per la bolletta dell’elettricità e un calo per la bolletta gas. Dal prossimo primo aprile per la famiglia tipo la bolletta dell’elettricità registrerà una variazione del +2,9%, mentre per il gas la diminuzione sarà del -2,7%. È quanto prevede l’aggiornamento delle condizioni economiche di riferimento per le famiglie e i piccoli consumatori.

In particolare, sull’andamento dell’elettricità pesano gli effetti dei rialzi di inizio d’anno nel mercato all’ingrosso, innescati dalle emergenze sui collegati mercati europei, specie quello francese, e dall’eccezionale ondata di freddo. Nel dettaglio, per l’elettricità, nel periodo compreso tra il primo luglio 2016 e il 30 giugno 2017, la spesa sarà di 505,54 euro, con una variazione del +0,7% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente ad un aumento di 3,7 euro. Per il gas la spesa della famiglia tipo nello stesso periodo sarà di circa 1.029 euro, con una variazione del -4,4%, corrispondente a un risparmio di circa 47 euro.