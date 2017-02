“Teatri aperti”, eventi gratuiti in tutta Italia

Una giornata con ingresso gratuito nei teatri italiani, con l’obiettivo di coinvolgere e far avvicinare tutti i cittadini al mondo dello spettacolo dal vivo. E’ con questo spirito che nasce “Teatri Aperti e altri luoghi per lo spettacolo dal vivo”, l’iniziativa promossa da Mibact e Agis, in collaborazione con la Siae, che consentirà, sabato 22 ottobre, di partecipare gratuitamente alle iniziative in programma negli spazi teatrali italiani aderenti all’iniziativa.

In calendario, dagli spettacoli di teatro e danza fino ai concerti e alle opere liriche; dalle visite guidate fino agli incontri con i registi e gli autori. Ed ancora convegni, conferenze, letture, proiezioni e molto altro.

Per conoscere l’elenco degli spazi teatrali aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito www.beniculturali.it.