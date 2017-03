Terremoto. Gentiloni: “Stanzieremo un miliardo per tre anni”

A metà aprile il governo varerà un decreto legge che prevederà lo stanziamento di oltre un miliardo l’anno, per i prossimi tre anni, destinato alla ricostruzione delle zone colpite dai recenti eventi sismici.

Lo ha annunciato il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni,

che ha presieduto a Palazzo Chigi una riunione sul terremoto con i presidenti delle regioni Lazio, Marche, Umbria, e Abruzzo, con il commissario per la ricostruzione, Vasco Errani, e con il capo del dipartimento Protezione civile, Fabrizio Curcio.

“Sara varato un decreto correttivo anche per la crescita – ha aggiunto – Avremo insieme Def e Dec”. Tre gli obiettivi del provvedimento, ha precisato Gentiloni: ricostruzione, misure di sostegno al reddito, e sicurezza degli edifici.