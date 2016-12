Terremoto. Visita di Mattarella nelle Marche: “Lo Stato non vi abbandonerà”

Strette di mano e frasi di incoraggiamento. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato questa mattina le popolazioni colpite dal terremoto ospitate nelle strutture del comune di Porto Recanati e di Porto Sant’Elpidio.

“Per tutti voi è certamente un Natale e un Capodanno particolari – ha detto il capo dello Stato – Però tengo a dirvi che accanto a voi c’è, e vorrei proprio esprimerlo con tanta forza, tutto il sostegno e l’affetto dei nostri concittadini che si è manifestato dopo il terremoto. Naturalmente il sostegno va poi tradotto in azione concreta , come si sta cercando di fare e come bisognerà fare con costanza e continuità, in maniera sempre uguale nel prossimo periodo.

Questo compito è delle istituzioni, e io sono qui per darvi l’assicurazione che le istituzioni stanno svolgendo e svolgeranno questo compito, quello della ricostruzione, quello di tenere vivo il tessuto civile di tutte le comunità locali, perché si possa ricostituire nei luoghi in cui vivevano e devono tornare a vivere, in maniera che il prossimo Natale e il prossimo Capodanno siano migliori di questo, siano belli come quelli precedenti”.