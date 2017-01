Torna il Motor Bike Expo, riflettori accesi sulle moto custom

Dal 20 al 22 gennaio, la Fiera di Verona ospita Motor Bike Expo, il più importante appuntamento internazionale dedicato alle moto custom, punto di incontro tra motociclisti e produttori, con le novità del mercato, agli accessori, i ricambi, senza dimenticare sport, mototurismo, iniziative dedicate alle donne in sella e alla sicurezza in strada.

Un evento di richiamo europeo, visitato l’anno scorso da oltre 150mila persone, con 700 espositori ed oltre 30 eventi nelle aree riservate a spettacoli, gare ed esibizioni, in programma nei tre giorni di manifestazione, dalle 9 alle 19.

L’inaugurazione ufficiale di domani è prevista alle ore 11, nel padiglione 6 (area World custom conference). Presenti il presidente e il direttore generale di Veronafiere, Maurizio Danese e Giovanni Mantovani, e gli organizzatori di Motor Bike Expo, Francesco Agnoletto e Paola Somma. Con loro anche il sindaco di Verona, Flavio Tosi, il presidente della Provincia di Verona, Antonio Pastorello, e il consigliere regionale del Veneto, Andrea Bassi.

Sono molti i biker famosi attesi in fiera. Venerdì 20 gennaio Terence Hill (nella foto) sarà l’ospite d’onore di Motor Bike Expo 2017: si potrà incontrare l’attore insieme alla sua moto Harley-Davidson personalizzata negli spazi di Wild Hog (padiglione 2, stand 19Q).

Motor Bike Expo, ospita anche la tappa di apertura del Mosquito’s Way Grand Tour 2017, che sabato 21 gennaio vede scendere in pista il rocker Piero Pelù, DJ Ringo e il giornalista sportivo Giovanni Di Pillo, in sella a ciclomotori a due tempi degli anni ’80.