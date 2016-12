Trasporti, 7 italiani su 10 al lavoro con l’auto

L’automobile è il mezzo di trasporto privato più utilizzato per recarsi al lavoro e a scuola. Nel 2016 la usano quasi sette occupati su dieci (68,9%) come conducenti, e più di un terzo (37,3%) degli studenti come passeggeri. Il dato è contenuto nell’annuario statistico dell’Istat.

Nel 2016, circa un quarto delle persone di 14 anni e oltre ha utilizzato, almeno una volta durante l’anno, l’autobus, il filobus o il tram per spostarsi all’interno del proprio comune. Il ricorso ai mezzi pubblici urbani è più diffuso nelle regioni del Centro-Nord e nei comuni di grande urbanizzazione, raggiungendo punte di utenza del 66,7% nei comuni che si trovano al centro delle aree metropolitane. La qualità del servizio di trasporto urbano è giudicata soddisfacente da oltre la metà degli utenti, per gli aspetti relativi a frequenza e puntualità delle corse (rispettivamente 53,6% e 52,3%) e da poco meno del 50% per la possibilità di trovare posto a sedere (49%). Il maggiore gradimento viene espresso dagli utenti che risiedono nel Nord, in particolare nelle regioni Nord-orientali e nei comuni di piccole e medie dimensioni, mentre si dichiarano maggiormente insoddisfatti gli abitanti del Sud, delle Isole e delle aree metropolitane. Il giudizio degli utenti sul trasporto urbano è nel complesso meno positivo di quello espresso su altri mezzi di trasporto pubblici ed è anche peggiorato rispetto al 2015, a fronte di un leggero incremento della quota di utilizzatori (da 24% a 24,4%).