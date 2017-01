Travelers’ Choice Hotel Awards 2017: l’Italia sul podio con il Turin Palace

Nell’edizione 2017 dei “Travelers’ Choice Hotel Awards”, l’Italia conferma la qualità della sua offerta ricettiva con ben 162 strutture premiate, e con riconoscimenti a livello internazionale che hanno permesso agli hotel italiani di posizionarsi sul podio mondiale in ben tre categorie: miglior hotel, miglior hotel per famiglie e miglior servizio.

I vincitori sono stati decretati sulla base di milioni di recensioni e opinioni scritte in un anno dai viaggiatori di TripAdvisor a livello mondiale.

Il migliore hotel del mondo è risultato essere l’Aria Hotel di Budapest. Al secondo posto, il “Mandapa Ritz-Carlton Reserve”, a Budup, in Indonesia. Terzo, orgoglio italiano, il Turin Palace, nel capoluogo piemontese.

La tariffa media a notte per prenotare su TripAdvisor un soggiorno nei vincitori dei Travelers’ Choice Hotel è pari a 324 euro per i migliori hotel, 434 euro per i migliori hotel di òusso, 79 euro per gli hotel di piccole dimensioni, 295 euro per gli hotel vincitori nella categoria migliorservizio, 118 euro per migliori pensioni e b&b e 214 euro per i migliori hotel per famiglie.

Nonostante il numero di vincitori nazionali sia aumentato, passando dai 125 dello scorso anno ai 162 di questa edizione, l’Italia perde per un soffio il primato di nazione più premiata conquistato quest’anno dagli Stati Uniti con uno scarto di 9 vincitori.

A livello nazionale Trentino Alto Adige, Toscana e Campania si collocano sul podio delle regioni italiane più premiate, con Trentino Alto Adige in prima posizione (28 hotel premiati e 34 riconoscimenti), seguito da Toscana e Campania, premiate entrambe con 29 riconoscimenti ma con un vantaggio di strutture premiate a favore della Toscana (22) rispetto alla Campania (20).

Sono ben 10 le strutture italiane che hanno conquistato una posizione nelle varie categorie in cui si dividono le classifiche mondiali. Da segnalare, la vittoria nella categoria per il miglior hotel per famiglie al mondo. E’ il “Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel”. Unico hotel europeo nella top 5 mondiale, il Cavallino Bianco è accompagnato sul podio da due strutture brasiliane: il Santa Clara Eco Resort di Dourado e l’Hotel Fazenda Mazzaropi di Taubate.

Con 3 strutture a testa nella top 10 italiana dei migliori hotel di lusso, Toscana e Campania dominano questa categoria. In toscana troviamo il “Portrait Firenze” a Firenze, primo, “Castello Banfi – Il Borgo” a Montalcino, quinto, e “The St. Regis Florence” a Firenze, ottavo. La Campania sorride con Sorrento e gli hotel “Bellevue Syrene”, terzo, e Grand Hotel Excelsior Vittoria, quarto, accompagnati in decima posizione dal “Il San Pietro” di Positano, decimo.

Riconoscimenti internazionali anche per il “Portrait Firenze” che si classifica quinto nella top 10 mondiale e secondo nel vecchio continente.