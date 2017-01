TripAdvisor, a Capo Verde le vacanze invernali più economiche

Per i turisti in fuga dal freddo, Capo Verde risulta essere la destinazione più conveniente per un soggiorno in una casa vacanza.

Secondo una rilevazione di TripAdvisor, l’isola di origine vulcanica offre ai viaggiatori un prezzo medio di circa 504,5 euro a settimana per l’affitto di un bilocale, pari a 18 euro per persona al giorno per 4 ospiti.

Nella top 10 delle mete low cost, stilata da Tripadvisor, ci sono ben quattro mete spagnole: Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote e la splendda Granada.

I viaggiatori che invece vogliono concedersi un viaggio in una meta un po’ più lontana possono trovare offerte convenienti in Asia, in particolare a Penang, Goa, Sri Lanka e a Pattaya.

Il prezzo medio di un bilocale oscilla dai 504,5 euro di Capo Verde, ai 976,6 euro di Guadalupe. Nel mezzo Penang (552,8 euro), Fuerteventura (613,5 euro), Granada (719,8 euro), Goa (744,4 euro), Tenerife (768 euro), Lanzarote (814,6 euro), Sri Lanka (930,3 euro) e Pattaya (964 euro).