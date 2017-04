Truffe, anziani raggirati da un finto delegato del Comune di Sorrento

Distinto ed educato, ha bussato giovedì scorso, poco prima di mezzogiorno, alla porta dell’abitazione di una coppia di anziani, residenti nel quartiere Santa Lucia, a Sorrento. Ha detto di essere un dipendente comunale, inviato per comunicare una buona notizia: l’esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti e del canone tv. Poi, con la scusa di dover prendere le misure dell’appartamento, approfittando di un momento di distrazione dei coniugi, ha rubato il bancomat dalla borsa della donna e tentato, senza successo, di farsi consegnare la somma di cento euro per presunti adempimenti da fare.

Una truffa, puntualmente denunciata dai due malcapitati, lui di 84 anni, lei di 66, ai carabinieri di Sorrento, che ora indagano per risalire all’identità del malvivente. L’uomo, grazie alla prontezza delle vittime, che hanno subito richiesto il blocco della carta di credito, non è riuscito ad effettuare alcun prelievo di contante.

“Da quello che ci risulta si tratta di un episodio isolato, dove il nome del Comune di Sorrento viene utilizzato per portare a segno un reato così odioso come la truffa a persone anziane – spiega il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo – Vogliamo mettere in guardia i nostri concittadini e raccomandare loro di non aprire la porta della propria casa a persone sospette, ed eventualmente chiedere aiuto alle forze dell’ordine ai numeri di emergenza 112, 113 o 117”.