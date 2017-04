Turismo. Enit, buoni segnali dal trend delle vacanze pasquali

Il turismo italiano è in salute, secondo quanto emerge dalle previsioni dell’Enit sull’incoming per la Pasqua e per la primavera 2017.

Cresce la voglia di vacanze in Italia tra i turisti stranieri, come conferma il sondaggio condotto con 113 tour operator, 59 europei e 54 di oltreoceano, presenti su 20 mercati stranieri.

Ben il 68,6% degli intervistati rileva una crescita dei viaggi organizzati verso l’Italia, il 26% una situazione di stabilità e solo il 5,4% segnala una flessione rispetto allo stesso periodo del 2016.

Le performance migliori si hanno sui mercati europei dove solo l’1,3% degli operatori riferisce una diminuzione.

Spiccano, fra i Paesi che segnalano i maggiori incrementi delle vendite della destinazione Italia per la Pasqua 2017, il Brasile (tra il 20% e il 35%), gli Usa (+20%), la Repubblica Ceca (+10%), la Spagna (tra il 4 e il 22%), l’Ungheria (+10%) e la Cina (+5%). Per la prossima primavera gli stessi Paesi indicano incrementi importanti.

Le località più in voga sono le città d’arte. Oltre alle classiche Roma, Milano, Venezia, Firenze, anche le città dei circuiti meno noti evidenziano un trend di crescita. Particolare successo riscontrano i citybreak.

Il turista organizzato mostra una maggiore attenzione verso i centri più piccoli, i borghi d’Italia e le località meno battute dal turismo di massa. Questa tendenza si riscontra soprattutto fra i repeater.

Le tradizioni enogastronomiche si confermano tra i principali fattori di attrazione. Aumentano le mete romantiche sui grandi laghi e i tour nel Sud Italia.