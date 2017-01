Turismo. Matera, regina mondiale della reputazione online

Al primo posto la turca Goreme, al secondo Matera, capitale europea della cultura 2019, e al terzo Rust in Germania, famosa per il parco divertimenti Europa-Park. Sono le tre regine del Global Reputation Ranking di Trivago, la lista delle cento destinazioni con la migliore reputazione online delle proprie strutture ricettive ottenuta valutando 200 milioni di recensioni provenienti da più di 200 siti di prenotazione.

Altro riconoscimento all’Italia è la presenza nella top ten di San Gimignano in sesta posizione e di altre tre città italiane tra le prime venti: Lecce 11ma, Sorrento 13ma e Lucca 18ma.

Matera, con un indice di 86,72 su 100 è seconda soltanto a Goreme (86,82), la città della Cappadocia il cui parco nazionale è stato inserito tra i patrimoni dell’umanità dall’Unesco. Dopo Rust, con 86,47, si piazza la cinese Lijiang (85,60), la cui città vecchia è patrimonio dell’umanità. Grazie al suo indice di 85,59 punti, Belgrado si posiziona al quinto posto. Dopo la sesta posizione del patrimonio Unesco San Gimignano (85,54), c’è la croata Zagabria con 85,18 e, in ottava piazza, l’irlandese Killarney (85,03). Le ultime due posizioni della top ten sono occupate dall’enclave russa di Kaliningrad (84,94) e dalla brasiliana Gramado (84,92).