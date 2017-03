Turismo. Roma, Firenze e Venezia le mete italiane più apprezzate

Roma cresce nel gradimento dei viaggiatori internazionali. La città eterna è quarta nella top 10 stilata da Tripadvisor, che ha annunciato oggi i vincitori dei “Travelers Choice Destinations Awards”, assegnati ogni anno ai luoghi preferiti dai turisti in tutto il mondo.

Rispetto all’edizione 2016, Roma conquista tre posizioni nella classifica mondiale, e conquista la medaglia di bronzo in quella europea, migliorando il quinto posto dello scorso anno.

A vincere è Bali, in Indonesia, seguita da Londra e Parigi. Poi, dopo Roma, quarta, New York City, Creta, Barcellona, la cambogiana Siem Raep, Praga, e Phuket in Thailandia.

La classifica nazionale premia Roma, Firenze e Venezia. Pur rimanendo, per un soffio, fuori dal podio con Sorrento in quarta posizione, la Campania è la regione protagonista di questa edizione dei Travelers’ Choice Destinations Awards. Oltre a vantare il maggior numero di destinazioni premiate nella Top 10 italiana, quattro su dieci, conta ben tre new entry rispetto allo scorso anno: Positano, sesta, Napoli, nona, e Isola d’Ischia (decima). Unica altra regione pluripremiata è la Toscana, che oltre a Firenze riceve riconoscimenti anche per Castelnuovo Berardenga in provincia di Siena, ottava. Un premio a testa per la Lombardia con Milano, quinta, e per il Trentino Alto Adige con Selva di Val Gardena, settima.