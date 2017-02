Turismo, undici mete italiane nella Best Value City Index di trivago

Con undici città, l’Italia è la nazione più rappresentata nella Best Value City Index, la classifica di trivago delle 100 destinazioni turistiche dal miglior rapporto qualità-prezzo.

A guidare la lista delle città italiane è Trapani, con un indice di 96,36 e un prezzo medio annuo per camera doppia a notte di 63 euro. Un risultato positivo che colloca Trapani al 16mo posto della classifica europea, unica città italiana nella top 20. Segue Taranto con un indice di 95,98 e listini medi annui di 76 euro. Chiude il podio tricolore Castellammare del Golfo, con un indice di 95,96 e tariffe medie annue di 73 euro.

Si continua con Viterbo (95,74), Lecce (95,62), Spoleto (95,49), Arezzo (95,21), Cagliari (95,11), Salerno (95,05), Brescia (92,32) e infine Trento (92,21).

I prezzi molto competitivi e le ottime strutture ricettive hanno confermato Mostar, comune della Federazione di Bosnia ed Erzegovina, la migliore destinazione secondo il Best Value City Index. La città che deve il suo nome allo Stari Most, il “ponte vecchio” patrimonio dell’Unesco, ha un indice di 97,59 e un prezzo medio annuale per camera doppia a notte di 43 euro. Segue la serba Novi Sad (97,54) mentre chiude il podio Veliko Tărnovo (97,53), che in passato fu anche capitale della Bulgaria.

Si continua con una delle città dell’Anello d’Oro, la russa Suzdal’ (97,37), Leopoli (97,29), uno dei maggiori centri culturali dell’Ucraina, e l’ungherese Eger (97,14), conosciuta per la produzione del vino Egri Bikavér. La top 10 prosegue con Oradea (97,07), città della Romania dagli interessanti edifici barocchi e art-nouveau, l’ungherese Pécs (96,93) il cui cimitero paleocristiano è Patrimonio dell’Unesco, come lo sono le architetture di Safranbolu (96,91), la città turca che occupa la nona posizione. A chiudere la classifica è la romena Sibiu (96,89), città della Transilvania eletta capitale europea della cultura nel 2007.