Tv. Maria De Filippi accetta l’invito a Sanremo

Secondo un’indiscrezione raccolta dal settimanale Chi, Maria De Filippi avrebbe chiuso un accordo per condurre il prossimo Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti.

Il giornale diretto da Alfonso Signorini svela i retroscena di una trattativa durata circa un anno, con il placet dell’editore, Pier Silvio Berlusconi.

Il magazine anticipa anche i nomi dei primi ospiti certi: Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, Paola Cortellesi e Miriam Leone. In trattativa Marco Mengoni e Maurizio Crozza. Tra i big internazionali escono i nomi di Ed Sheeran e Stevie Wonder.